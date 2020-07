Renato Sanches testou positivo à Covid-19. O jogador alinha no Lille Olympique Sporting Club Métropole.O treinador do Lille revelou que três jogadores do Lille, entre eles Renato Sanches, testaram positivo à Covid-19. Os outros foram Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba."Renato, o primeiro a ter sintomas, está em Portugal. Terá de cumprir dois testes negativos para ser autorizado a viajar", referiu Christophe Galtier.