Pierluigi Collina, ex-árbitro, demitiu-se do cargo de chefe de arbitragem da UEFA por razões pessoais, após ter estado oito anos no cargo. O famoso árbitro italiano também é líder do comité de arbitragem da FIFA.

Collina é um forte defensor do vídeo-árbitro, apesar da UEFA se rejeitar a usar este sistema na Liga dos Campeões. O presidente da UEFA Aleksander Ceferin disse, citado na Reuters: Pierluigi trouxe a mesma visão, compreensão e estilo para esta função na UEFA, como demonstrava enquanto arbitrava partidas".

O italiano reformou-se da arbitragem em 2005 e sob a sua liderança a UEFA desenvolveu vários programas para árbitros, a nível técnico, de físico e de nutrição. A organização já anunciou que vai substitui-lo pelo companheiro italiano Roberto Rosetti, que supervisionou a implementação do VAR no Mundial 2018.

"A UEFA tem sido líder no desenvolvimento da arbitragem nos últimos anos. Eu estou ansioso por liderar este desafio e melhorar o progresso", disse Rosetti, antigo árbitro de 50 anos.