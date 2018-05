O Real Madrid venceu hoje a Liga dos Campeões contra o Liverpool, por 3 a 1. Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro pentacampeão da Champions.A primeira parte do encontro ficou marcada pelas lesões do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e Dani Carvajal, do Real Madrid, que tiveram de ser substituídos. Na segunda parte, foram marcados os golos de Benzema, aos 51 minutos. O Liverpool igualou, aos 55 minutos, graças a Sadio Mané. Gareth Bale marcou o segundo golo do Real de bicicleta, aos 64 minutos, e bisou aos 83 minutos.O Real Madrid venceu assim a prova pela terceira vez consecutiva, sagrando-se campeão europeu pela 13.ª vez - é o clube de maior sucesso na Liga dos Campeões. O Liverpool tentava alcançar o terceiro título, depois de 12 anos sem ganhar.