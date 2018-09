A tenista norte-americana diz não estar arrependida das palavras dirigidas ao árbitro português Carlos Ramos. "Se és uma mulher, devias poder fazer até metade do que um homem pode fazer", referiu em entrevista.

Mais de uma semana depois da final do US Open, Serena Williams quebrou o silêncio e voltou a invocar o sexismo no ténis. Em entrevista a um programa de televisão australiano, a norte-americana afirmou que não irá pedir desculpas ao árbitro Carlos Ramos e reforça que não comunicou com o seu treinador - apesar de este já ter confirmado que lhe fez sinais no final da partida.

Durante o encontro com Naomi Osaka, Serena foi penalizada três vezes por Carlos Ramos: a primeira delas deveu-se a uma situação de coaching, em que a tenista terá recebido instruções do seu técnico, Patrick Mouratoglou – algo que a própria nega de forma veemente.

Após a advertência, a norte-americana acusou o árbitro português de sexismo e partiu violentamente a sua raquete, recebendo uma segunda penalização. Voltando à sua cadeira, Serena insultou Carlos Ramos, chamando-lhe "mentiroso" e "ladrão" e ameaçando-o, referindo que o oficial nunca mais iria arbitrar uma final ou um jogo em que esta participasse.

O incidente valeu-lhe a terceira advertência e um jogo de penalidade. A japonesa viria a vencer a final, realizada em Flushing Meadows no passado dia 8 de Setembro, pelos parciais de 6-2 e 6-4 e a norte-americana foi multada em 17 mil dólares.

Na entrevista ao australiano The Project, que deverá ser transmitida na íntegra no próximo fim-de-semana, Serena Williams refere que nunca trocou "sinais" com o treinador. "Ele disse que fez um movimento. Não sei de que é que estava a falar. Nunca tivemos sinais", afirmou.

De seguida, voltou a trazer o assunto do sexismo no ténis e não mostrou arrependimento das palavras dirigidas a Carlos Ramos. "Não entendo. Se és uma mulher, devias poder fazer até metade do que um homem pode fazer", referiu Serena.