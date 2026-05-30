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PSG vs Arsenal: adeptos preparam-se para a grande final da Liga dos Campeões

Luana Augusto
Luana Augusto 17:14
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Grande final, que decorre em Budapeste, promete ser emocionante. Em Paris, são esperadas "centenas de milhares de pessoas" nas ruas.

A final da Liga dos Campeões, que vai colocar o Paris Saint-Germain frente a frente com o Arsenal, arrancou pelas 17h deste sábado e ainda antes de sequer começar a euforia já era muita. Só do lado do PSG são esperados em Budapeste 18 mil adeptos que, depois da vitória em Munique no ano passado, sonham agora com o segundo título.

Adeptos do PSG dirigem-se para o estádio antes da final da Liga dos Campeões
Adeptos dirigem-se para o estádio antes da final da Liga dos Campeões
Adeptos do Arsenal em Budapeste
Adeptos preparam-se para a grande final da Liga dos Campeões
Adeptos do PSG assistem à grande final da Liga dos Campeões
Adeptos do PSG
Adeptos do PSG em Budapeste
Adeptos do PSG preparam-se para assistir à grande final
Adeptos do Arsenal
Adeptos do PSG dirigem-se até ao estádio
Adeptos do Arsenal assistem à final da Liga dos Campeões
Adeptos do PSG dirigem-se para o estádio antes da final da Liga dos Campeões
Adeptos dirigem-se para o estádio antes da final da Liga dos Campeões
Adeptos do Arsenal em Budapeste
Adeptos preparam-se para a grande final da Liga dos Campeões
Adeptos do PSG assistem à grande final da Liga dos Campeões
Adeptos do PSG
Adeptos do PSG em Budapeste
Adeptos do PSG preparam-se para assistir à grande final
Adeptos do Arsenal
Adeptos do PSG dirigem-se até ao estádio
Adeptos do Arsenal assistem à final da Liga dos Campeões

“Em Munique, no ano passado, havia a emoção de ganhar a primeira Liga dos Campeões. Este ano, há a impaciência de fazer história, de nos tornarmos uma lenda”, disse Stéphane ao jornal . “Ganhar este troféu pela segunda vez seria absolutamente insano. Uma conquista incrível.”

O duelo entre Paris e o Arsenal promete ser emocionante. O jogo decorre na Hungria, mas nas ruas de Paris são também esperadas "centenas de milhares de pessoas", esclareceu a polícia francesa citada pela Agência France Presse.

Só nesta temporada o PSG já marcou 44 golos, enquanto que o Arsenal sofreu apenas seis.

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