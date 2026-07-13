Elementos foram detidos na passada quinta-feira, pela PSP.
Ficaram em prisão preventiva, com possibilidade de prisão domiciliária, os dez elementos do grupo 'No Name Boys', detidos por suspeita de agressões antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica. Os elementos foram detidos na passada quinta-feira, pela PSP.
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Preventiva para elementos dos 'No Name Boys' detidos por agressões antes de jogo de futsal entre Sporting e Benfica
A operação resultou de um "inquérito dirigido pela 11ª Secção do DIAP de Lisboa e que visa a investigação da eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto", de acordo com o comunicado emitido pela PSP, tendo como alvos "elementos do Grupo Organizado de Adeptos 'No Name Boys', por suspeita de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e danos qualificados praticados antes do jogo de futsal entre as equipas do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de fevereiro deste ano".