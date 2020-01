Presidente do V. Setúbal apresenta queixa-crime na PJ

Vítor Hugo Valente e José Condeças, respetivamente, presidente e vice-presidente da SAD do Vitória de Setúbal , apresentaram hoje de manhã na Polícia Judiciária de Setúbal uma queixa-crime por difamação.O Record apurou que ambos os dirigentes fizeram-no em seu nome pessoal e da SAD do clube da I Liga no âmbito dos recentes episódios ocorridos no clube e que culminaram nas alegadas agressões sofridas por Vítor Hugo Valente a 26 de dezembro.Recorde-se que o empresário Paulo Rodrigues, tal como foi na altura relatado ao nosso jornal por fonte do clube, terá abordado Vítor Hugo Valente na Avenida Luísa Todi, artéria da cidade de Setúbal, onde terá agredido a murro e pontapé o presidente dos vitorianos.