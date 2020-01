O antigo guarda-redes do Sporting, Rui Patrício, está a ser ouvido esta segunda-feira na 16.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Em declarações via Skype à juíza Sílvia Pires, que preside o julgamento, o membro da seleção nacional recordou que viveu um "momento de muita tensão e muitos gritos".

O atual jogador do Wolverhampton afirmou que viu o treinador dos leões na altura, Jorge Jesus, "com sangue no nariz e na boca" e o avançado "Bas Dost ferido" e que os adeptos que invadiram a Academia "entraram e começaram a agredir".

"Uma pessoa levou logo um pontapé. Vão diretos a William", revela afirmando que aproximou-se de um adepto para o tentar acalmar. Depois terão chegado mais atacantes, que pediram aos jogadores para tirarem as camisolas. "Dizem que somos uma vergonha", conta Rui Patrício.

O guarda-redes recordou também insultos dos atacantes: "Estás aqui filho da pu**. Estás a rir? Parto-te a boca toda. Queres ir embora também?", com Patrício a afirmar que foi "agredido com socos no peito".

O jogador da seleção nacional revelou também que William Carvalho lhe confessou que Mustafá tinha dito que Bruno de Carvalho lhe tinha ordenado que partisse os carros aos jogadores, algo desmentido pelo próprio na reunião com os capitães em Alvalade.

Durante a reunião, segundo Patrício, Bruno de Carvalho ligou a Mustafá e colocou a chamada em alta voz, questionando-o se o presidente leonino tinha mandado partir carros. O líder da claque então desmentiu o que tinha afirmado previamente.



"Vocês nem sabem o que estava a ser preparado": a mensagem de Bruno de Carvalho na reunião com capitães

Na manhã da sessão de julgamento, foi ouvido o antigo preparador físico da equipa técnica de Jorge Jesus, Márcio Sampaio. Em declarações aos juízes, o colega do treinador português no Flamengo indicou que os adeptos ameaçaram os jogadores com a frase: "Não ganhem no domingo que vão ver".

Sampaio revela também que mal viu os adeptos a chegarem à Academia se lembrou imediatamente da frase de Bruno de Carvalho na reunião marcada pelo próprio após a derrota do Sporting frente ao Marítimo: "vocês nem sabem o que estava a ser preparado".

Estas declarações reforçam a tese defendida pelo MP, de que Bruno de Carvalho teria conhecimento das intenções das claques leoninas de invadirem Alcochete.

Para esta terça-feira, está marcada a inquirição do futebolista Ruben Ribeiro, recém-contratado pelo Gil Vicente, e de Jorge Jesus, treinador do Sporting aquando da invasão e que atualmente orienta o Flamengo, do Brasil.

Para 8 de janeiro, quarta-feira, estão agendados os testemunhos do jogador italiano Cristiano Piccini, entretanto transferido para o Valência, e à tarde Mário Monteiro, preparador físico, que, à semelhança de Márcio Sampaio, faz parte da equipa técnica dos brasileiros do Flamengo, liderada por Jorge Jesus. Está ainda previsto o interrogatório ao jogador André Pinto. André devia ser ouvido esta segunda-feira, no entanto o interrogatório dele acabou por ser adiado para quarta-feira.

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, Nuno Mendes (Mustafá), líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá também por um crime de tráfico de estupefacientes.

A acusação considera que os 41 arguidos que se deslocaram à Academia agiram mediante um plano "previamente traçado" e cumpriram os objetivos de "criar um clima de medo e terror" junto de jogadores e equipa técnica, de agredi-los com tochas, cintos, paus e bastões e de "privar os ofendidos de liberdade" enquanto decorriam as agressões.



Com Lusa