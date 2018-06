A selecção portuguesa de futebol volta hoje a treinar em Kratovo, dois dias antes de defrontar Marrocos, em Moscovo, no seu segundo jogo no Mundial 2018.O seleccionador luso, Fernando Santos, deverá contar novamente com todos os jogadores convocados, uma vez que os 23 já terem participaram no treino de domingo, depois de os titulares no empate frente à Espanha (3-3) terem cumprido gestão de esforço, no sábado.O treino está marcado para as 11h00 locais (9h00 em Lisboa) e terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, sendo antecedido de uma conferência de imprensa, marcada para as 10h20 (8h20).Portugal e Espanha dividem o segundo lugar do Grupo B, com um ponto, menos dois do que o Irão, comandado por Carlos Queiroz, enquanto a selecção marroquina segue no último posto, sem qualquer ponto.A equipa das quinas defronta Marrocos, na quarta-feira, e encerra a fase de grupos frente à selecção iraniana, em Saransk, no próximo dia 25.