Steven Zuber.



Mas o melhor estava reservado para o fim: em dois minutos, aos 88 e 90, Ronaldo resolveu sozinho a meia-final. Primeiro, através de um remate já dentro da área após assistência de Bernardo Silva; depois, num movimento interior à porta da área, a rematar sem hipóteses para Sommer.



Portugal fica agora à espera do resultado da outra meia-final, disputada esta quinta-feira entre Holanda e Inglaterra em Guimarães, para saber com quem irá disputar o troféu da Liga das Nações, também no Estádio do Dragão, este domingo. A Suíça irá enfrentar o derrotado desse jogo no encontro do 3º e 4º lugar.





Num onze marcado pela estreia de João Félix na seleção principal, Fernando Santos optou por Nélson Semedo em detrimento de João Cancelo e escolheu um meio-campo composto por Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com o jovem de 19 anos do Benfica a apoiar Cristiano Ronaldo na frente de ataque.Apesar de ter sido a Suíça a assumir o ritmo do jogo, foi Portugal a marcar primeiro. Através de um livre direto, Ronaldo, aos 25 minutos, aproveitou para adiantar a seleção das quinas no marcador, resultado que chegou até ao intervalo.No entanto, no início da etapa complementar, surgiu o momento polémico da noite: o árbitro alemão Felix Brych marcou penalti para Portugal após falta sobre Bernardo Silva mas, após consulta do VAR (Sistema de Vídeo-Árbitro), reverteu a decisão e deu penalti para a Suíça do outro lado do campo - devido a uma falta de Nélson Semedo sobre