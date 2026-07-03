Portugal-Croácia: avaliação alternativa dos jogadores

De caos em caos, até ver onde isto vai dar

Portugal passou hoje aos oitavos de final do Campeonato do Mundo 2026 depois de vencer a Croácia por 2-1. Num jogo marcado pela alta ciência do mister, estiveram em campo 16 jogadores e esta é uma avaliação informal (de 1 a 10) da sua prestação.

Diogo Costa – 7

Como queremos repetir 2016 (numerologia), Diogo Costa já está a ser Rui Patrício.

João Cancelo – 3

Conhecer Toronto: check.

Bem bom.

Rúben Dias – 5

Depois do Congo, Uzbequistão e Colômbia, aparecerem-lhe croatas à frente foi aquele alívio que só os turistas europeus conhecem quanto se deparam com outro turista europeu em países esquisitos.

Renato Veiga – 6

Bom cabeceamento para trás no golo anulado à Croácia, a causar a dúvida se havia fora de jogo ou não. É peciso dar emoção a este Mundial, tão necessitado dela. Como escreveu Garry Kasparov no X: "Tragic, what a way to finish. All my sympathies with this phenomenal Croatian team. I also had my career attacked by a computer."

Nuno Mendes – 5

Esteve bem, mas sofreu a influência de ter ao lado o Rafael Leão, que passa os jogos a dormir e depois a acordar abruptamente, para depois voltar a adormecer e novamente acordar abruptamente. Foi assim, a bocejar por contágio do parceiro, que assistiu à jogada do golo da Croácia.

João Neves – 5

Mais um jogo de pânico de um miúdo bom que precisa rapidamente de voltar a ter treinador.

Vitinha – 5

Voltou a sair, mas desta vez porque o mister queria experimentar como é que a equipa se comporta em inferioridade numérica no meio campo durante 20 minutos perante o Luka Modric num jogo a eliminar num Campeonato do Mundo. Como diria o mister, foram “boas sensações”.

Bruno Fernandes – 2

Aos seis minutos, diz Nuno Luz: “Não faz calor, há uma certa aragem, mas o céu está muito, muito negro”. Uma câmara de baixo mostra o céu, todo azul. Bom resumo de mais um jogo medíocre do "melhor jogador da Premier League" este ano.

Pedro Neto – 5

A nossa formiga hoje não andou tão rente à parede como é costume. Fez o melhor jogo no Mundial, o que não significa que tenha feito um bom jogo.

Cristiano Ronaldo – 5

É acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, patrão de quem escreve.

Marcou dois golos, incluindo um em fora-de-jogo, o que não é para qualquer um, e também conta (foi por isso que foi eleito o MVP do jogo).

Rafael Leão – 4

Típica pessoa que entra numa sala à Homero e sai sempre à Homer.

Não estamos afastados o suficiente para perceber que esta relação já acabou: como é que sabemos sempre que dali nunca vai sair nada de realmente útil, mas todas as vezes que ele pega na bola empolgamo-nos sempre, a achar que dali vai sair alguma coisa realmente útil?

Ruben Neves - 4

Quando o mister percebeu que cometeu um erro no meio campo, lançou-o para o resolver. É assim que se agradecem convocatórias para o Mundial.

Gonçalo Ramos – 6

Marcou um golo, o da vitória, poucos minutos depois de ter entrado.

O sarilho em que se foi meter.

Francisco Conceição – 2

Era o típico jogo para ele, mas não foi um jogo para ele.

Bernardo Silva – 3

Entrou para formar um triângulo com Rúben Dias e João Neves. Escola made in Seixal.

Nélson Semedo – 2

São neste momento 03h08 da madrugada.