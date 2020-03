França, Croácia e Suécia são os adversários que Portugal vai ter de superar na fase de grupos para defender o título da Liga das Nações, conquistado em 2019.O sorteio, realizado esta terça-feira em Amesterdão na Holanda, ditou novo encontro entre os franceses, campeões do mundo, e a seleção nacional treinada por Fernando Santos, vencedora do último Campeonato Europeu. As duas congéneres têm ainda marcado um encontro para o Euro2020, em junho.Também no grupo 3 de Portugal ficou a Croácia, vice-campeã do mundo após perder a final de 2018 frente à França, e a Suécia, recém-promovida ao grupo A - a chamada elite europeia no que diz respeito a seleções.Nos restantes grupos A, o sorteio ditou: grupo A1 entre Polónia, Bósnia e Herzegovina, Itália e Holanda; grupo A2 com Islândia, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra; e grupo A4 com Alemanha, Ucrânia, Espanha e Suíça.