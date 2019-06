Ovidiu Ha?egan ainda a assinalar golo de Callum Wilson aos 84 minutos, apenas para o VAR reverter a decisão.

Depois do nulo verificado no fim do prolongamento, a decisão foi para o desempate por penáltis, tendo os ingleses convertido os seis remates que dispuseram, enquanto a Suíça falhou um por intermédio de Josip Drmic.



A final da primeira edição da Liga das Nações disputa-se ainda este domingo, entre Portugal e Holanda, em jogo com início às 19h45, no estádio do Dragão, no porto.

A Inglaterra venceu, este domingo, a Suíça em jogo que decidia os 3.º e 4.º lugar da Liga das Nações, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Foram precisos os penaltis para desempatar a partida que terminou a zero, com o guarda-redes inglês, Jordan Pickford, a ser o herói do jogo, marcando um dos penaltis da Inglaterra e defendendo o último dos pontapés de penalidade dos helvéticos.A maior oportunidade durante os 90 minutos surgiu para o lado da Inglaterra, com o árbitro romeno