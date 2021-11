Peng Shuai, a tenista chinesa que desapareceu depois de denunciar abuso sexual

Poucos dias separam uma denúncia de um desaparecimento. Há duas semanas, a tenista chinesa Peng Shuai escreveu na rede social chinesa Weibo que foi vítima de abuso sexual e apontou um nome: Zhang Gaoli, antigo vice primeiro-ministro do governo chinês. E é aqui que começa a história do ainda pouco claro desaparecimento da desportista. A tenista número 189 do mundo especificou que foi vítima de violação há três anos, em Pequim, por aquele que foi um dos homens mais poderosos da China entre 2013 e 2018. Depois da denúncia, que foi apagada algumas horas depois, Peng Shuai desapareceu.

Os colegas do mundo desportivo deram o alerta e têm feito inúmeros apelos para que o caso seja investigado pela justiça. Certo é que a imprensa chinesa tem adiantado pouca informação e a última e mais recente notícia, dada pelo canal de televisão pública CGTN, mostra uma duvidosa carta enviada por Peng Shuai a Steve Simon, presidente da WTA, a Associação de Ténis Feminino.

"Olá a todos, sou a Peng Shuai. Não estou desaparecida, nem em perigo. Simplesmente tenho estado a descansar em casa e está tudo bem. Obrigada pela preocupação", refere a mulher de 35 anos na carta. E acrescentou ainda que as denúncias feitas sobre o caso de violência sexual não são verdade, pedindo que a contactem sempre que quiserem falar em público sobre a situação.