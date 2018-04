Pelé elogia golo de Ronaldo. Mas com um auto-elogio

A carregar o vídeo ...

O histórico futebolista brasileiro Pelé, conhecido pelos seus golos de bicicleta, elogiou hoje, de forma bem humorada, o golo de Cristiano Ronaldo, depois do Santos ter dito que o português aprendeu com ele."Alguém viu ontem o golo de um jovem chamado Cristiano Ronaldo? Pergunto-me onde aprendeu aquilo...???", comentou Pelé numa mensagem publicada pelo Santos, no Twitter, a felicitar o português.O clube que viu crescer futebolisticamente Pelé publicou na sua conta do Twitter "O pai aprendeu com Rei. Ensinou certinho Pelé".A mensagem estava acompanhada por uma fotografia de uma histórica bicicleta feita por Pelé, no estádio Maracaná. Recorde abaixo, na fotogaleria e no vídeo, o golo de RonaldoO comentário do brasileiro juntou-se ao do guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon, que logo após o jogo deixou uma mensagem comparando Ronaldo a Pelé."Messi e ele [Ronaldo] podem ser comparados a Maradona e Pelé pelo que têm vindo a fazer época após época", disse o guarda-redes italiano.