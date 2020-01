Em 2015, um ano antes de se retirar do basquetebol, Kobe Bryant escreveu um poema acerca do desporto. No texto de despedida, aludiu ao pai, que também foi basquetebolista, à infância e à carreira. O poema foi publicado no site The Players Tribune. Mais tarde, seria lido por Kobe na curta-metragem de animação Dear Basketball, vencedora do Óscar em 2018.





Leia a tradução."Querido Basquetebol,

Desde o momento

Em que comecei a enrolar as meias do meu pai

E a lançar imaginários

Cestos que ganhavam jogos

No Great Western Forum

Sabia que uma coisa era verdadeira:

Apaixonei-me por ti.

Um amor tão profundo que te dei tudo –

Da minha mente e corpo

Ao meu espírito e alma.

Como um rapaz de seis anos

Profundamente apaixonado por ti

Nunca vi o fim do túnel.

Só me via

A sair de um.

E então corri.

Corri para cima e para baixo em cada campo

Atrás de cada bola perdida por ti.

Pediste-me a minha energia

Eu dei-te o meu coração

Porque vinha com tanto mais.

Joguei através do suor e da dor

Não porque o desafio me chamava

Mas porque TU me chamavas.

Fiz tudo por TI

Porque é o que se faz

Quando alguém te faz sentir tão

Vivo como me fizeste sentir.

Deste a um rapaz de seis anos o seu sonho de Laker

E vou sempre amar-te por isso.

Mas não te posso amar tão obsessivamente por muito mais tempo.

Esta época é tudo o que tenho por dar.

O meu coração pode aguentar as palpitações

A minha mente pode lidar com a rotina

Mas o meu corpo sabe que é tempo de dizer adeus.

E está tudo bem.

Estou pronto para te deixar ir.

Quero que saibas agora

Para que possamos juntos saborear cada momento que nos resta.

O bom e o mau.

Demos um ao outro

Tudo o que tínhamos.

E sabemos os dois, não importa o que fizer a seguir

Que serei sempre aquele miúdo

Com as meias enroladas

Caixote do lixo no canto

5 segundos no relógio

Bola nas minhas mãos.

5 … 4 … 3 … 2 … 1

Amo-te sempre,

Kobe"