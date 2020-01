Kobe Bryant, um dos maiores marcadores da história da NBA - a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte -, morreu este domingo vítima de um desastre de helicóptero em Calabasas, Califórnia. Bryant casou com Vanessa Bryant em 2001 e deixa três filhos: Bianka, Natalia e Capri, tendo a filha mais nova sete meses. Uma das filhas, Gianna, morreu no mesmo acidente que o pai.



Bryant passou toda a sua carreira - 20 temporadas inteiras - no Los Angeles Lakers. Durante esse período conquistou cinco campeonatos de NBA. Poucas horas antes do acidente, Bryant felicitou LeBron James por ter conseguido superá-lo nos melhores marcadores de sempre - Kobe era o terceiro melhor marcador e foi destronado por James ao que marcou 29 pontos na derrota dos Los Angeles Lakers frente aos Philadelphia 76ers.









Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. A sua carreira estendeu-se ao longo de 20 anos, e jogou sempre nos Lakers. Em 2008, foi considerado o MVP (Most Valuable Player), ou melhor jogador da fase regular da NBA. Era a sua 12.ª época como profissional, e registou médias de 28,3 pontos, 5,4 assistências e 6,3 ressaltos, contribuindo decisivamente para que a sua equipa fosse a melhor da Conferência Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas.







Integrou várias vezes as equipas compostas pelos melhores jogadores da NBA, e foi campeão da Liga cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) sempre pelos Lakers. Os Lakers retiraram ambas as camisolas de Kobe da equipa: os números 8 e 24.



Kobe Bryant superou Michael Jordan pelo terceiro lugar na lista dos maiores marcadores da NBA em dezembro de 2014. Reformou-se em 2016, marcando 60 pontos no jogo final.



A estrela nasceu a 23 de agosto de 1978 na Filadélfia, Pensilvânia. O pai de Bryant, Joe "Jellybean" Bryant, também era basquetebolista, que passou oito épocas na NBA e mais oito a jogar em Itália, onde Kobe foi à escola. Kobe ingressou na NBA logo após terminar o ensino secundário.



Em julho de 2003, Kobe foi acusado de violar uma mulher de 19 anos, funcionária de um hotel no Colorado, EUA. Disse ser culpado de adultério mas inocente de violação, e as acusações caíram depois de a mulher se recusar a testemunhar após ter sido assediada pelos fãs do jogador. Em 2005, Bryant chegou a acordo com a vítima, tendo chegado a admitir que percebeu que quem o acusava não acreditou que o encontro sexual foi consensual.



Bryant criou a Fundação Familiar Kobe & Vanessa Bryant, e também tem um campo de férias chamado Kobe Basketball Academy.



Em 2008, Kobe Bryant recebeu um Óscar pela curta-metragem Dear Basketball.