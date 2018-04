"São dados muito factuais. Tenho uma confiança muito grande em todos os jogadores. Mesmo alguns que não têm jogado são internacionais. Na substituição do Krovinovic havia quatro opções e uma funcionou. O Jiménez entrou e marcou logo. Não é algo que nos preocupe em demasia. É verdade que [as ausências] não deixam ninguém indiferente, falamos de jogadores internacionais. Não direi qual foi a mais difícil, mas convém lembrar que falamos do melhor jogador do campeonato. Mas a vida é isto. Não está o Jonas, estará outro jogador, que dará resposta. Desde o início da época que temos dado resposta."

Rui Vitória confirmou na conferência de imprensa de ante-visão do jogo com o Tondela que Jonas ainda não está restabelecido do problema nas costas, pelo que não é opção para o encontro deste sábado (18h15), referente à 32.ª e antepenúltima jornada do campeonato."O Jonas não está convocado para amanhã", começou por dizer o treinador encarnado, admitindo depois que não esperava que este problema se arrastasse durante tanto tempo e manifestando esperança que o goleador volte a actuar esta temporada: "É uma situação com cautela no que respeita à lesão. Não vou especificar, são termos médicos. Não está ainda nas condições que entendemos boas para competir. Acredito que voltará na próxima semana mas também já pensava isso na semana anterior... É uma lesão que tem chateado mais do que pensávamos. Acredito que ainda vai estar connosco este campeonato."Questionado sobre qual das lesões - a de Jonas ou a de Krovinovic - foi mais difícil colmatar, Rui Vitória optou por destacar a resposta que os 'substitutos' deram mas acabou a recordar que o brasileiro é o melhor marcador do campeonato.