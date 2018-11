Ex-médio de Tottenham e Newcastle terá tocado de forma imprópria numa mulher, durante uma viagem de comboio entre York e Durham, no norte de Inglaterra, a 20 de Agosto.

O antigo futebolista internacional inglês Paul Gascoigne, de 51 anos, foi acusado de assédio sexual a uma mulher a bordo de um comboio, revelou esta segunda-feira a polícia britânica dos transportes.



De acordo com a mesma fonte, o ex-médio de Tottenham e Newcastle terá tocado de forma imprópria numa mulher, durante uma viagem de comboio entre York e Durham, no norte de Inglaterra, a 20 de Agosto.



Nesse dia, Gascoigne foi detido pelas autoridades, mas só hoje foi formalmente acusado e no dia 11 de Dezembro irá ser julgado em tribunal.



'Gazza', que também passou pela Lazio, Everton e Middlesbrough, é considerado um dos futebolistas ingleses mais talentosos de sempre, embora tenha tido uma carreira conturbada, devido a mau comportamento e ao abuso de álcool.



Após 'pendurar' as chuteiras, em 2005, Gascoigne continuou a aparecer nas primeiras páginas dos jornais sensacionalistas, sobretudo por causa dos seus problemas com o abuso de bebidas alcoólicas e drogas.