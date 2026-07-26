Paris Saint-Germain manifesta apoio aos bombeiros e às populações afetadas pelos incêndios em França

"Os nossos pensamentos acompanham todas as pessoas atingidas por esses terríveis incêndios. Coragem para elas", escreveu o clube.

O clube francês Paris Saint-Germain manifestou, este domingo, apoio aos bombeiros que estão a combater o fogo que tem assolado o sudoeste de França nos últimos dias. O clube deixou também uma palavra de coragem às populações afetadas.



Bombeiros combatem incêndio florestal perto de Bordéus, França AP

"Os nossos pensamentos acompanham todas as pessoas atingidas por esses terríveis incêndios. Coragem para elas, assim como para todos aqueles que se dedicam incansavelmente para proteger as populações e os nossos territórios", pode ler-se na publicação feita na rede social X.

Le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien aux pompiers mobilisés pour lutter contre les incendies qui touchent actuellement la France.

Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par ces terribles feux. Courage à elles, ainsi qu'à toutes celles et ceux engagés… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2026

Recorde-se que, nos últimos dias, vários incêndios no sudoeste de França já obrigaram a retirar de casa mais de 220 mil pessoas, 55 mil só durante esta madrugada. Há já a registar uma área ardida de 43 mil hectares.