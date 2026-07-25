Sporting vence Mónaco e conquista Troféu Cinco Violinos

Rafael Nel e o reforço inglês Jesse Derry marcaram os golos que permitiram aos 'verdes e brancos' conquistarem o troféu de pré-temporada.

O Sporting venceu hoje o Troféu Cinco Violinos, ao bater o Mónaco por 2-0, no encontro que serviu de apresentação do plantel de futebol dos 'leões' para a temporada 2026/27, no Estádio José Alvalade.



Rafael Nel do Sporting RODRIGO ANTUNES/LUSA

Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos que permitiram aos 'verdes e brancos' conquistarem o troféu de pré-temporada pela 11.ª vez em 14 edições.

Antes da estreia na I Liga, agendada para 08 de agosto, em casa do Estrela da Amadora, o Sporting ainda terá mais um jogo de preparação, diante dos ingleses do Nottingham Forest, em 31 de julho, no Estádio Algarve.