13 anos depois, treinador deu ao filho que morreu a prenda que mais desejava

13 anos depois, "El Turco" Antonio Mohamed cumpriu uma promessa: venceu o campeonato mexicano com o Rayados de Monterrey, o clube de coração do filho Farid. A criança morreu em 2006 num acidente de automóvel. Tinha nove anos.

Quando o jogador Leonel Vangioni marcou o penálti que deu a vitória ao Rayados, Mohamed começou a chorar agarrado a um terço, sentado no banco de suplentes. Várias pessoas foram lá abraçá-lo.





A final contra o Águilas del América foi vencida nas grandes penalidades.

Em 2006, Antonio Mohamed treinava o Huracán, do seu país natal, a Argentina, quando decidiu ir assistir ao Mundial de 2006 na Alemanha. Pelo caminho, a autocaravana em que seguia com a família sofreu um acidente e Farid morreu. Antonio Mohamed esteve em risco de perder uma perna.





No fim do jogo, Mohamed dedicou a vitória aos seus pais e ao filho. "Devem estar a fazer a festa no Céu", afirmou.

Mayra Mohamed, filha do treinador, celebrou a vitória com uma imagem no Instagram, em que Farid recebe a taça prometida pelo pai. A vê-lo, estão os três Reis Magos. Recorde-se que no México, é no Dia de Reis (6 de janeiro) que se trocam prendas: e esta chegou adiantada.