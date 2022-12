Avançado português já mostra as novas cores

Oficial: Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Agora é oficial. Cristiano Ronaldo já é jogador dos sauditas do Al-Nassr. O anúncio foi feito pelo emblema árabe nas redes sociais, numa publicação na qual o craque português, de 37 anos, surge já com a nova camisola. Naturalmente... com o número 7.





Está assim desfeita a incógnita relativa ao seu futuro, depois de em meados de novembro ter deixado o Manchester United por mútuo acordo.