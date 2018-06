Ó Ronaldo, marca um golo!

Com 5 anos é difícil perceber porque é que o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, não marca um golo. "Ele tem de marcar", diz, enervado, levando as mãos à cabeça. O jogo amigável contra a Argélia está a correr bem e Portugal já marcou dois golos. Mesmo assim, ele insiste: "Mas se é ele que marca sempre mais golos, como é que ainda não marcou?"



É difícil pedir paciência a um miúdo de 5 anos que em tão curta vida já tem como garantido que a Selecção Nacional é a maior. Afinal, é a campeã europeia e tem o melhor jogador do mundo. São contas tão óbvias, que raios, como é que o Ronaldo não marca? Na altura do Europeu, jogar à bola era ser o Cristiano ou o Nani. Ele preferia o Nani. Mas agora está fixado em Ronaldo. Celebra todos os golos, confunde todos os jogadores que se aproximam da baliza do adversário com o Ronaldo.

Mas o repto continua: "O jogo não pode acabar sem o Ronaldo marcar." Atento aos movimentos atira: "Olha, mãe, está ali o chefe do Ronaldo." Refere-se a Fernando Santos. Lá lhe explico que se diz: Treinador, não é o chefe. Então: "Mas não é ele que manda no Ronaldo?" Está certo. Mas, no futebol chama-se treinador.

Com 5 anos, o Duarte não é um adepto fanático. É do Vitória de Setúbal. Mas as contas matemáticas não correspondem bem à expectativa de quem torce por uma Selecção Nacional vencedora. E se Ronaldo é português, porque é que não joga no Vitória? É uma dúvida que o apoquenta, mas que não tem explicação rápida.



Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre da selecção: tem 81 golos por Portugal, apenas três em Mundiais

Quando Ronaldo vai para o banco, o pequeno volta à carga: "Então mas ele não marca? Ele não pode sair sem marcar!" Aí entra a explicação do espírito de equipa dada pelo pai, mais entendido em lides futebolísticas do que a mãe, que poucas serão as vezes que terá entrado noutro estádio que não o do Vitória. "Então não vês que o Ronaldo passou a bola a outros, que eles trabalham como uma equipa."

Dois segundos de reflexão e volta à carga: "Mas quando é que ele marca?" Já está avisado que terá novas oportunidades de torcer por Ronaldo. Apesar da desilusão de não ter visto o craque a marcar, o pequeno ficou tão encantado com o jogo que outro dia ficou a ver futsal na televisão.

"Ó Duarte, mas por qual equipa estás a torcer?" Resposta na ponta da língua: "Pelos azuis." Era o Inter Movistar, com Ricardinho. Sabe-se lá como encontrou outro português melhor do mundo. E este já viu a marcar golos. Por isso, ó Ronaldo, marca.