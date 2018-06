Há empresários de jogadores que já rescindiram a querer negociar

prometendo tornar públicas as mensagens trocadas como jogador.



Confira aqui a conferência na íntegra. "Os jogadores foram enganados e já perceberam, porque tenho vários empresários de jogadores que rescindiram a perguntar se a partir de amanhã podemos negociar", disse já depois de ter confirmado o pedido de rescisão de Rafael Leão,

São rescisões atrás de rescisões mas Bruno de Carvalho está convencido que os tribunais vão dar razão ao Sporting."Há nove jogadores que vão perder os processos com o Sporting. Não tenho dúvida alguma, temos os melhores advogados do mundo", referiu o presidente do Sporting em conferência de imprensa.Para Bruno de Carvalho, "as pessoas deviam dizer que isto mudou o paradigma do futebol". "Tenho a certeza que a FIFA vai atuar porque não vejo clube algum que tenha vontade de comprar jogadores. As minutas são todas iguais. Portanto, se aquilo que está ali fosse motivo de justa causa, que não é, o futebol mudou. Se alguém contratar 3 ou 4 indivíduos para bater no Neymar, ele vai embora, o PSG perde 200 milhões e ainda tem de pagar o salário até ao fim?", continuou.