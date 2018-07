Girmawit Gebrzihair, atleta etíope, colocou em xeque a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) por parecer ser muito mais velha do que os 16 anos indicados nos registos. Após ter ficado em terceiro lugar na competição de 5 mil metros femininos neste Mundial, as dúvidas quanto à sua idade aumentaram.

De acordo com a ficha oficial da IAAF, Gebrzihair nasceu a 21 de Novembro de 2001. Porém, ao olhar-se para atleta, esta aparenta ser bem mais velha.

As dúvidas sobre a idade da atleta chegaram às redes sociais. Óscar Husillos, velocista de 23 anos, comentou nas redes sociais: "Os seus filhos e netos estão nas bancadas a vê-la a correr num mundial de sub-20".















Sus hijos/nietos en la grada viendola correr un mundial sub20 https://t.co/bwYIGUjjO7 — Oscar Husillos (@oscarhusillos) 11 de julho de 2018

Segundo o jornal Marca, no ano passado Gebrzihair registou 32:33 minutos na prova de 10 mil metros, com apenas 15 anos.



A 10 de Julho, conseguiu 15:35:01 nos 5 mil metros neste Mundial de atletismo, o que lhe valeu a medalha de bronze. A de ouro foi para Beatrice Chebet, do Quénia, e a de prata para a etíope Ejgayehu Taye.