Depois de George Floyd, Jacob Blake é o mais recente símbolo da luta dos afro-americanos contra o racismo e a brutalidade policial nos Estados Unidos. As notícias - e o vídeo - que o mostram a ser atingido nas costas por sete tiros desferidos por um polícia levaram os jogadores da NBA a dizerem "basta". Primeiro, foram os Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo a recusarem entrar em campo para defrontar os Orlando Magic no quinto jogo da primeira ronda dos play-offs da Conferência Este, que se devia ter realizado no dia 26 de agosto. A organização adiou todos os restantes encontros do dia e LeBron James, uma das maiores figuras da NBA e a principal estrela dos Los Angeles Lakers, pediu o fim imediato da temporada. No torneio de ténis de Cincinnati, a japonesa Naomi Osaka seguiu o exemplo e, em forma de protesto, abandonou, levando a organização, em solidariedade, a adiar as meias-finais.A verdade é que a retoma da temporada na melhor liga de basquetebol do mundo, que também parou devido à pandemia da Covid-19, chegou a estar ameaçada desde cedo, uma vez que foram muitas as vozes que que se ergueram contra o racismo e a violência policial, depois da morte de George Floyd - que esteve durante oito minutos no chão enquanto um polícia lhe pressionava o pescoço com o joelho -, e que pediram para a época ser cancelada de imediato, lembrando que o movimento Black Lives Matter estava acima de todos os interesses.Se as estrelas da NBA aceitaram jogar em troca de algumas concessões - como autorização para usarem frases e slogans nas camisolas e ténis -, a recusa em entrar em campo poderá ficar na história do desporto como um símbolo poderoso do papel dos desportistas na luta contra o racismo e a opressão, ao nível de outras figuras históricas.Nasceu Cassius Clay em 1942 mas converteu-se ao islamismo em 1964 e ainda hoje continua a ser um dos maiores símbolos do ativismo no desporto. Considerado um dos melhores atletas de todos os tempos, sagrou-se campeão do mundo de pesos-pesados precisamente no ano em que alterou o nome para Muhammad Ali. O choque foi enorme para muitos fãs e seguidores do pugilista, que viria a ficar nas bocas do mundo em 1967 por ter recusado integrar o exército dos EUA por motivos religiosos e, também, por ser contra a guerra do Vietname. O título de campeão mundial foi-lhe retirado do currículo e foi banido da modalidade, mas nem assim voltou atrás na decisão. A atitude de Ali viria a servir de inspiração a muitos outros atletas.