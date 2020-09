O francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) venceu este domingo o Grande Prémio de Itália em Fórmula 1, em Monza, numa corrida de loucos que teve ainda no pódio o espanhol da McLaren, Carlos Sainz, e o canadiano da Racing Point, Lance Stroll.

O campeão em título e líder do campeonato, Lewis Hamilton, liderava a corrida até à 17.ª volta, até que um problema técnico com Kevin Magnussen (Haas), levou o britânico às boxes. As mesmas encontravam-se fechadas, o que originou uma penalização para o piloto da Mercedes.

Um acidente de Charles Leclerc, da Ferrari, seis voltas depois levou a uma nova largada na grelha e à completa confusão de carros que pararam nas boxes antes ou não chegaram a parar. À volta 6, o outro piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, já tinha desistido com problemas nos travões.

A nova grelha deixou Gasly, Sainz e Stroll nos primeiros lugares da corrida, junto com Kimi Raikonnen, Lando Norris, que terminou em 4.º, ou Giovinazzi, que foi também penalizado com Hamilton por ter parado nas boxes enquanto estas estavam fechadas.

O outro piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, não consegui capitalizar o carro e terminou em 5.º Hamilton acabaria em 7.º depois de descer até aos últimos lugares após a penalização. Max Verstappen, o seu rival no campeonato, desistiu à 30.ª volta com um problema técnico.

Gasly, de 24 anos, terminou as 53 voltas com 415 milésimos de segundo de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) e 3,358 segundos sobre o canadiano Lance Stroll (Racing Point), segundo e terceiro classificados da corrida, que esteve interrompida cerca de meia hora, na sequência dodespiste violento do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).