NBA: Milwaukee Bucks boicotam jogo em protesto contra a violência policial nos EUA

A equipa norte-americana da NBA Milwaukee Bucks decidiu boicotar o seu jogo de quartos-de-final de conferência frente aos Orlando Magic como protesto contra a violência policial e injustiças raciais nos EUA.

A decisão surge após os disparos de oito tiros nas costas de um polícia a Jacob Blake, um afro-americano de 29 anos, nas costas. O incidente levou a inúmeros protestos nas ruas de Kenosha, no estado norte-americano de Wiscosin, e levou a um tiroteio na madrugada desta quarta-feira que originou a morte de duas pessoas. Um jovem de 17 anos foi detido por suspeita dos dois assassinatos.

"Eu e os nossos jogadores, a nossa organização, está muito abalada com o que se está a passar em Kenosha", disse o treinador dos Bucks, Mike Budenholzer, antes do jogo.

Na altura do aquecimento, apenas os jogadores do Orlando Magic entraram na quadra. De Giannis Antetokoumpo e companhia, nem sinal. Os jogadores estiveram nos balneários a tentar falar com o responsável de Wisconsin Josh Kaul. Do outro lado, os Magic não aceitaram a desistência da equipa de Milwaukee e também se retirou do pavilhão.

Meios de comunicação norte-americanos avançaram que também Houston Rockets e Oklahoma City Thunder estavam a planear boicotar o seu jogo 5 dos quartos-de-final da conferência Oeste, marcado também para esta quarta-feira.

Além destas, também Toronto Raptors e Boston Celtics discutiram esta terça-feira um possível boicote no primeiro jogo da eliminatória seguinte.

A NBA anunciou entretanto a suspensão dos restantes jogos marcados para esta quarta-feira, entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder e entre LA Lakers e Portland Trail Blazers.

Os Milwaukee Bucks lideravam a série frente aos Orlando Magic por 3-1, precisando apenas de uma vitória para seguir em frente nos playoffs.