A Croácia garantiu com esta partida o apuramento para os oitavos de final no Mundial 2018.



No quinto encontro entre a Argentina - Croácia, a selecção croata mostrou a sua força com um resultado histórico e venceu a Argentina por 0-3 no estádio Níjny Novgorod.



Ante Rebic aproveitou um erro da Argentina e marcou um golo pela Croácia aos 53 minutos, seguido de Luka Modric ao 80' e Ivan Rakitic aos 90'+1.



Até ao final da primeira parte, a partida manteve-se sem golos e bastante equilibrada entre as duas equipas do Grupo D. Destacam-se os remates de Acuña e Enzo Pérez (o primeiro acertou na barra e o segundo falhou a baliza), e o cabeceamento de lado Mandzukic pela Croácia.





A selecção de Jorge Sampaoli empatou com a Islândia no jogo inaugural, enquanto a Croácia venceu a Nigéria por 2-0.



No Grupo D, Dinamarca e Austrália empataram 1-1, e a França eliminou os peruanos do Mundial 2018 com uma bola a zero.







Apesar desta derrota pesada, a Argentina ainda não está fora do campeonato, mas está dependente de outros resultados para conseguir avançar para os oitavos. A Croácia, por outro lado, já garantiu o apuramento.