O director de comunicação do Sporting queixou-se ainda de Luís Filipe Vieira e diz que Rui Vitória quis "bater em todos" depois do jogo.





O director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, utilizou o Facebook para fazer um balanço da época e tecer duras críticas, lançando farpas à arbitragem e para os lados da Luz.



Saraiva começa a sua publicação mostrando-se desiludido pelo "campeonato marcado por e-mails, toupeiras, investigações de corrupção / tráfico de influência / jogos para perder". O director de comunicação dos leões mostrou-se ainda indignado com um ataque informático ao site do Sporting CP que ocorreu durante parte do jogo.



As queixas partiram depois para a arbitragem, em especial para o vídeo-árbitro: "Mas que VAR é este que marca um penálti mesmo a acabar o Braga x Boavista e não marca os penáltis iguais ou até mais evidentes como os puxões a Mathieu e a Bas Dost? Que árbitro/ VAR é este que se recusa a ver a agressão de Rúben Dias (...) ao Gelson?". Nuno Saraiva questiona ainda "Que jogo foi este em que quase todas as supostas faltas a favor do Benfica tinham o gesto do árbitro para as assinalar e do lado contrário nunca viu e mandou sempre jogar".



Revela ainda um episódio que terá ocorrido depois do jogo com o treinador do Benfica que terá dado "uma de Paulo Gonçalves a querer bater em todos" e que terá dito: "Não querias falar comigo no final do jogo? Estou aqui meu cobarde! Vem cá que já vais ver".



Saraiva acusa ainda Rui Vitória de "coacção e pressão" pelos "seus gritos e os dos seus capangas dirigidos à equipa de arbitragem".



"Foi um jogo viril (mas com lances de agressões ignoradas pela equipa de arbitragem), bem disputado, mas que a equipa de arbitragem acusou claramente a pressão e onde o Benfica, com o seu "modus operandi" habitual, ainda agravou a coação com gritos constantes para o árbitro e sua equipa."



Saraiva diz ainda que Luís Filipe Vieira ironizou, no final do jogo, pedindo mais câmaras para o VAR. "É um lírico, o estadista!", escreve Saraiva. "O que faltou no VAR não foram câmaras. Foi competência para julgar bem os vários lances que prejudicaram o Sporting CP", completa.



Saraiva diz ainda que este é "de facto, um campeonato sujo" e que quem o conspurca são os que "moram na 2a circular [Benfica] e vão manter esta atitude de confronto, arruaceira e arrogante, até que as decisões dentro do campo sejam as correctas e que as decisões de punir fortemente tudo o que está a ser investigado sejam tomadas".



"Quanto ao pseudo-processo de Vieira contra mim, venha de lá ele pois eu só repliquei o que investigações jornalísticas foram mostrando ao longo dos anos. Venha de lá o processo que eu já tenho todas essas notícias guardadas. Quando o ridículo chega a este ponto, é porque já se passou, como diz várias vezes o Presidente do Sporting CP, a fronteira de Einstein, entrando no tal Universo da Estupidez."