João Sousa venceu o Estoril Open ao bater o norte-americano Tiafoe por 2-0, concretizando o sonho de dar a Portugal a primeira vitória no seu maior torneio.

O tenista português conquistou o primeiro set por 6-4, seguindo-se um 6-4.



Ao chegar ao jogo final, o tenista vimaranense, de 29 anos, já igualara o feito conseguido por Frederico Gil na edição de 2010, ano em que marcou presença na decisão do título, mas acabou por perder para o espanhol Albert Montañes. E a proeza do número um português e 68.º do mundo poderia ser ainda maior, mas acabou por cair este sábado na meia-final de pares.



Esta foi a décima final do jogador português, que conquistou o terceiro título da carreira.