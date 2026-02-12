Sábado – Pense por si

Desporto

Nottingham Forest despede Sean Dyche após empate com o Wolverhampton

Record 10:52
Treinador inglês de 54 anos sai com efeitos imediatos.

Horas após o nulo frente ao Wolverhampton (0-0), duelo da 26.ª jornada da Premier League , o Nottingham Forest informou que procedeu ao despedimento do treinador Sean Dyche.

Sean Dyche
Sean Dyche Nottingham Forest

Em comunicado emitido esta quinta-feira, já pela madrugada dentro em Portugal continental, o histórico emblema inglês anunciou ainda que o treinador inglês de 54 anos deixa o clube com efeitos imediatos.

"O Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche foi dispensado das suas funções de treinador principal. Gostaríamos de agradecer ao Sean e à sua equipa técnica pelo seu empenho durante o tempo que passaram no clube e desejamos-lhes as maiores felicidades para o futuro. Não faremos mais comentários neste momento", pode ler-se no comunicado.

Sean Dyche deixa o Nottingham Forest no 17.º lugar da Premier League, uma posição acima da zona de despromoção. Logo atrás dos Reds está o West Ham de Nuno Espírito Santo, com 24 pontos.

