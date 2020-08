O presidente e maior acionista da SAD do Feirense é dono da Bet9ja, uma das maiores plataformas de apostas desportivas em África, o que contraria as leis portuguesas que proíbem este tipo de ligações desde 2017, altura em que foi alargado o quadro de incompatibilidades em empresas e no desporto.

De acordo com o Público, o empreendedor e político milionário nigeriano Kunle Soname adquiriu 70% da SAD do Feirense em outubro de 2015 através da empresa Tavisstock Global Resource Ltd. No país de origem é dono do Remo Stars FC, que fundou a partir de um outro clube, e é conhecido por patrocinar vários eventos mediáticos e desportivos, como o próprio campeonato de futebol profissional.

Apesar desta ilegalidade, refere o jornal esta segunda-feira, o Feirense tem conseguido licenciar-se nas competições profissionais da Liga e prestado falsas declarações sobre estas ligações na Plataforma da Transparência da Federação Portuguesa de Futebol.