Este jogador de Portugal não está aqui por acaso

Comemoração do golo de Cristiano Ronaldo "arrastou" quase toda a equipa de Portugal para fora das quatro linhas. Mas João Moutinho impediu que saíssem todos. Não foi por acaso

Ainda não se falou tudo sobre o livro directo de Cristiano Ronaldo contra a Espanha, no dia 15. Neste caso, não propriamente em relação ao livre ou a Ronaldo. Mais em relação a João Moutinho e a um pequeno pormenor na comemoração do golo.



Há vários vídeos no YouTube. Por exemplo, este. Repare no que João Moutinho faz (ou manda fazer) a partir dos 1'03'':



Veja por exemplo neste vídeo, onde se podem contar os jogadores da Selecção que vão ter com Ronaldo: nove. Com Ronaldo, são 10. Resta Rui Patrício, que, por ter permanecido no meio-campo português, não conta para este caso.



O que João Moutinho tenta evitar é que a Espanha retome o jogo. Não é uma lei, é um buraco na lei. Ou um mito (já lá vamos).A Espanha poderia retomar o jogo porque não estava nenhum adversário no seu meio-campo: Patrício estava na sua baliza e os 10 colegas estariam fora das quatro linhas.Não significa isto que a Espanha estaria atenta ao pormenor e que retomaria o jogo. Significa antes de mais que a experiência - neste caso de João Moutinho - vale muito numa equipa.No entanto, ouvido pela, o especialista em arbitragem Marco Pina diz que se trata mais de um mito. De facto, a lei não refere casos destes, mas a lei diz também que "para retomar um jogo tem de haver em campo pelo menos sete jogadores numa das equipas - sendo que nestes tem de estar o guarda-redes e o capitão."Marco Pina refere ainda que, em qualquer caso, teria de imperar sempre o bom senso do árbitro, não autorizando o retomar de um jogo quando uma das equipas comemorava um golo.