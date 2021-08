Neemias já se estreou pelos Sacramento Kings

Neemias Queta estreou-se, na última madrugada, pelos Sacramento Kings. A jogar em casa, no Golden 1 Center, o primeiro português a ser escolhido na draft da NBA (39.ª posição), viu a sua equipa perder (74-84) diante dos Los Angeles Lakers, na segunda e última jornada do California Classic, um dos três torneios que fazem parte da Summer League, competição onde as equipas da liga profissional norte-americana de basquetebol avaliam os seus ‘rookies’, assim como alguns jogadores menos utilizados na época anterior e outros que, não tendo ligação aos conjuntos da NBA, procuram nesta fase a oportunidade para conseguir um contrato.