A NBA não vai permitir que jogadores utilizem fitas de cabelo de "estilo ninja" na época 2019/2020, que começa no próximo mês de outubro.





À ESPN, o porta-voz da liga norte-americana de basquetebol, Mike Bass, afirmou que estes adereços "não fazem parte do uniforme da NBA e não passaram pelo processo de aprovação da liga", com "equipas a levantarem questões quanto à segurança e consistência de tamanho, largura ou como estão atadas" estas fitas.Na passada época, o adereço virou moda entre alguns jogadores, como Jimmy Butler (agora dos Miami Heat), Jrue Holiday (New Orleans Pelicans), Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) ou Karl-Anthony Towns (dos Minnesota Timberwolves).A NBA refere que notificou as equipas em maio de que estas fitas de cabelo não estariam disponíveis durante a próxima época, indicando que a tendência não foi interrompida pois a liga de basquetebol não queria "causar uma disrupção ao intervir a meio da época".