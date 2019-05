Ver esta publicação no Instagram Steph Curry hair lint for sale on my eBay right now!!! username: DraymondShouldntWear23 Uma publicação partilhada por champagnepapi (@champagnepapi) a 30 de Mai, 2019 às 9:03 PDT



Os Toronto Raptors venceram os Golden State Warriors no primeiro jogo da final da NBA por 118-109, mas o jogo ficou marcado por um episódio no mínimo curioso.O famoso rapper Drake, fervoroso adepto dos Raptors que tem sempre lugar na primeira fila, envolveu-se numa discussão com Stephen Curry e arrancou-lhe uns fios de cabelo . Depois, anunciou no Instagram que ia colocá-los à venda no eBay. Na mesma publicação, Drake deixou ainda um aviso a outro jogador dos Warriors, Draymond Green, indicando que este não devia usar o número 23 na camisola - em referência a Michael Jordan.