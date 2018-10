Lebron James começou, na madrugada desta sexta-feira, a sua aventura pelos LA Lakers com uma derrota. No primeiro jogo oficial na NBA com a camisola roxa e dourada, o norte-americano foi o melhor marcador da equipa mas não conseguiu evitar a derrota frente aos Portland Trail Blazers por 119-128.

É um novo capítulo para LeBron. Agora na conferência Oeste da liga mais competitiva de basquetebol no mundo, o ala arrancou com o pé direito mas os seus 26 pontos e 12 ressaltos não foram suficientes para superar a equipa de Portland no seu recinto.

Para os Blazers os principais contribuidores foram os bases Damian Lillard e CJ McCollum, com 28 e 21 pontos, respectivamente, e uma surpresa: Nik Stauskas, com 24 pontos.