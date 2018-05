Nacional vai voltar à I Liga

Ainda com dois jogos por disputar o Nacional já assegurou um dos dois lugares de subida mais quatro do que o Santa Clara.

O Nacional assegurou hoje a 19.ª presença no principal escalão do futebol português, depois de uma época na II Liga, ao beneficiar das derrotas de Académica e Penafiel na 37.ª e penúltima jornada da divisão secundária.



Ainda com dois jogos por disputar, incluindo a visita ao Arouca, no domingo, o Nacional já assegurou um dos dois lugares de subida, ao somar 67 pontos, mais quatro do que o Santa Clara, única equipa que ainda pode alcançar os madeirenses.



Graças aos desaires caseiros de Académica e Penafiel, a formação madeirense junta-se aos conterrâneos Marítimo, depois da despromoção em 2016/17, após uma temporada sob o comando de Costinha.



O trabalho do técnico chegou a ser contestado ao longo da primeira volta, devido a algumas oscilações exibicionais e também nos resultados, mas acabou por sair por cima, ao conquistar 38 pontos na segunda volta, depois de somar 29 na primeira.



O Nacional, fundado em 1910, estreou-se em 1988/89 no principal escalão, no qual permaneceu três temporadas.



Seguiu-se um interregno entre 1991/92 e 2001/02 e, já sob a presidência de Rui Alves, o regresso ao convívio entre os 'grandes', onde ficou durante 15 temporadas seguidas.



E logo na primeira época, em 2003/04, conseguiu a melhor classificação de sempre, o quarto lugar, sob o comando de Casemiro Mior, que viria a repetir em 2008/09, com Manuel Machado no comando técnico.



Rui Alves, após um interregno na sua governação, e, apesar da descida, recolocou o clube na I Liga, numa temporada em que a Choupana foi uma verdadeira 'fortaleza' para o clube, onde só perdeu uma vez, frente ao Real Massamá (4-0).



Em casa, além desse desaire, o Nacional somou 11 vitórias e seis empates e fora conquistou sete triunfos, outras tantas igualdades e quatro derrotas.



Na competitiva 'maratona' da II Liga, de 38 jornadas, o Nacional não perde há 15 jogos e detém o melhor ataque (com 71 golos).



Ricardo Gomes é o melhor marcador da II Liga, com 20 golos, mais dois do que o compatriota Ricardo Vinícius, do Santa Clara.



O treinador Costinha afirmou ainda no 'onze' madeirense quatro futebolistas insulares, casos dos defesas Nuno Campos e Diogo Coelho, do médio Jota e do avançado João Camacho.