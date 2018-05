O tenista português João Sousa venceu, este sábado, o jogo das meias finais com os parciais 6-4, 1-6 e 7-6, chegando assim à final do Estoril Open.Sousa venceu o atleta grego Tsitsipras para alcançar a sua décima final no circuito ATP. Esta é apenas a segunda vez que um tenista português chega à final do torneio do Estoril."Preparei-me como nunca, estou a jogar um bom ténis. Casa cheia, uma sensação fantástica, um carinho incrível", disse Sousa em declarações à TVI, acrescentando ainda: "Espero que o presidente Marcelo possa estar na final para ter o carinho dele".João Sousa vai disputar a final este domingo contra o vencedor do duelo entre o americano Frances Tiafoe e o espanhol Pablo Carrero, que venceu o Estoril Open em 2017.