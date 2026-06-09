Mundial2026: Árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, vai falhar o Mundial2026 de futebol, após ter-lhe sido negada autorização para entrar nos Estados Unidos, informou na segunda-feira a FIFA à agência de notícias francesa AFP.



Árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos Foto AP/Kyusung Gong

"A FIFA confirma que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar ou apitar jogos do Mundial2026, depois de lhe ter sido negada a entrada nos Estados Unidos", anunciou em comunicado o organismo liderado por Gianni Infantino.

A entidade que organiza o Campeonato do Mundo sublinhou que "não interfere nos procedimentos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos", e que foi informada pelas autoridades de que "a situação do senhor Artan não será alterada neste momento".

E acrescentou: "De acordo com as competições anteriores da FIFA, o governo do país anfitrião tem a palavra final sobre quem recebe um visto e é admitido no seu território".

Os motivos da deportação de Omar Abdulkadir Artan ainda são desconhecidos e, contactada pela AFP, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) indicou que "no dia 06 de junho (sexta-feira), um cidadão somali chegou ao Aeroporto Internacional de Miami vindo do Aeroporto Internacional de Istambul (...)".

"Durante os procedimentos, o viajante foi submetido a uma triagem adicional, uma etapa de rotina. Após a triagem, o viajante, árbitro do Mundial, foi considerado inadmissível devido a problemas com a sua verificação de antecedentes e foi-lhe negada a entrada", referiu a mesma entidade norte-americana.

No entanto, "Omar Abdulkadir Artan tinha um visto válido", disse à AFP na segunda-feira Ciise Aden Abshir, conselheiro sénior do Ministério da Juventude e Desporto da Somália.

A Somália é um dos muitos países cujos cidadãos estão sujeitos à proibição de viagens para os Estados Unidos imposta pela administração Trump.

Omar Abdulkadir Artan "está entre os árbitros mais respeitados de África" e "negar-lhe a entrada nos Estados Unidos e impedi-lo de apitar (...) não só o prejudica pessoalmente, como também mina o compromisso do futebol com a justiça, o mérito e o espírito do fair play", lamentou Ciise Aden Abshir.

"A comunidade futebolística deve apoiá-lo neste momento difícil", acrescentou o antigo capitão da seleção somali.

Omar Abdulkadir Artan estava apontado para ser o primeiro árbitro somali a arbitrar um Mundial. Aos 34 anos, era um dos 52 árbitros selecionados para arbitrar a competição co-organizada pelo Canadá, México e Estados Unidos, e que decorrerá entre quinta-feira e 19 de julho.

"Elogio os esforços, o profissionalismo e a integridade demonstrados pelo árbitro Omar, que se tornou uma inspiração para a nova geração de somalis", disse Hassan Sheikh Mohamud, presidente do país que nunca se qualificou para um Mundial, no dia da sua nomeação.