Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Mundial2026: Árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos

Lusa 07:32
As mais lidas

Motivos da deportação de Omar Abdulkadir Artan ainda são desconhecidos.

O árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, vai falhar o Mundial2026 de futebol, após ter-lhe sido negada autorização para entrar nos Estados Unidos, informou na segunda-feira a FIFA à agência de notícias francesa AFP.

Árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos
Árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos Foto AP/Kyusung Gong

"A FIFA confirma que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar ou apitar jogos do Mundial2026, depois de lhe ter sido negada a entrada nos Estados Unidos", anunciou em comunicado o organismo liderado por Gianni Infantino.

A entidade que organiza o Campeonato do Mundo sublinhou que "não interfere nos procedimentos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos", e que foi informada pelas autoridades de que "a situação do senhor Artan não será alterada neste momento".

E acrescentou: "De acordo com as competições anteriores da FIFA, o governo do país anfitrião tem a palavra final sobre quem recebe um visto e é admitido no seu território".

Os motivos da deportação de Omar Abdulkadir Artan ainda são desconhecidos e, contactada pela AFP, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) indicou que "no dia 06 de junho (sexta-feira), um cidadão somali chegou ao Aeroporto Internacional de Miami vindo do Aeroporto Internacional de Istambul (...)".

"Durante os procedimentos, o viajante foi submetido a uma triagem adicional, uma etapa de rotina. Após a triagem, o viajante, árbitro do Mundial, foi considerado inadmissível devido a problemas com a sua verificação de antecedentes e foi-lhe negada a entrada", referiu a mesma entidade norte-americana.

No entanto, "Omar Abdulkadir Artan tinha um visto válido", disse à AFP na segunda-feira Ciise Aden Abshir, conselheiro sénior do Ministério da Juventude e Desporto da Somália.

A Somália é um dos muitos países cujos cidadãos estão sujeitos à proibição de viagens para os Estados Unidos imposta pela administração Trump.

Omar Abdulkadir Artan "está entre os árbitros mais respeitados de África" e "negar-lhe a entrada nos Estados Unidos e impedi-lo de apitar (...) não só o prejudica pessoalmente, como também mina o compromisso do futebol com a justiça, o mérito e o espírito do fair play", lamentou Ciise Aden Abshir.

"A comunidade futebolística deve apoiá-lo neste momento difícil", acrescentou o antigo capitão da seleção somali.

Omar Abdulkadir Artan estava apontado para ser o primeiro árbitro somali a arbitrar um Mundial. Aos 34 anos, era um dos 52 árbitros selecionados para arbitrar a competição co-organizada pelo Canadá, México e Estados Unidos, e que decorrerá entre quinta-feira e 19 de julho.

"Elogio os esforços, o profissionalismo e a integridade demonstrados pelo árbitro Omar, que se tornou uma inspiração para a nova geração de somalis", disse Hassan Sheikh Mohamud, presidente do país que nunca se qualificou para um Mundial, no dia da sua nomeação.

Tópicos Árbitra Estados Unidos Omar Artan Somália FIFA
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mundial2026: Árbitro da Somália impedido de entrar nos Estados Unidos