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Mundial'2026 terá três cerimónias de abertura, uma por cada país organizador

Lusa 11:29
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Contarão com vários artistas de renome.

O Mundial'2026 de futebol, que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá, vai ter três cerimónias de abertura, uma em cada país, que vão contar com vários artistas de renome, anunciou na sexta-feira a FIFA.

Gianni Infantino, o presidente da FIFA
Gianni Infantino, o presidente da FIFA Foto AP/Alessandra Tarantino, Arquivo)

"O Mundial é um momento que o mundo partilha, e isso começa pela forma como o inauguramos, começando na Cidade do México e continuando em Toronto e Los Angeles. Estas cerimónias irão unir a música, a cultura e o futebol de uma forma que reflita tanto a individualidade de cada nação como a unidade que define este torneio", afirmou Gianni Infantino, presidente da FIFA, em comunicado.

No dia 11 de junho, o Estádio Azteca dará início ao torneio com o jogo entre o México e a África do Sul, que será antecedido da cerimónia de abertura, na qual participarão os mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Maná; o colombiano J Balvin, o venezuelano Danny Ocean e a sul-africana Tyla.

"Esta é uma forma poderosa de dar início a uma celebração verdadeiramente global", acrescentou Infantino.

O Canadá, por sua vez, realizará a sua cerimónia de abertura no dia 12 de junho, antes do jogo entre a sua seleção e a da Bósnia-Herzegovina, em Toronto, contando entre os artistas convidados com Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

No mesmo dia, os Estados Unidos darão início à sua participação no torneio contra o Paraguai em Los Angeles, Califórnia. Os artistas previstos para esta cerimónia são Katy Perry, o rapper Future, o DJ Sanjoy, Lisa das Blackpink e a cantora paraguaia Marilina Bogado.

O Mundial2026, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho, conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

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