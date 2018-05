Mourinho termina a época sem títulos

Relacionado "Gostava que o Jamor estivesse pintado de verde", pede Jorge Jesus Buffon despede-se da Juventus com lágrimas nos olhos



Mourinho termina, assim, a época sem títulos, pois acabou em segundo o campeonato inglês, foi eliminado pelo Sevilha nos oitavos de final da Liga dos Campeões e pelo Bristol nos quartos-de-final da Taça da Liga e perdeu a Supertaça Europeia para o Real Madrid. Nos minutos finais, o francês Pogba teve na cabeça a possibilidade de levar a decisão para o prolongamento, mas acabou por atirar ao lado, quando estava completamente sem marcação, após um pontapé de canto.Mourinho termina, assim, a época sem títulos, pois acabou em segundo o campeonato inglês, foi eliminado pelo Sevilha nos oitavos de final da Liga dos Campeões e pelo Bristol nos quartos-de-final da Taça da Liga e perdeu a Supertaça Europeia para o Real Madrid.

O Chelsea conquistou hoje a oitava Taça de Inglaterra de futebol da sua história, após bater na final o Manchester United, de José Mourinho, por 1-0, com um golo de Eden Hazard.Em Londres, no Estádio de Wembley, depois de sofrer uma falta de Phil Jones na grande área, o avançado belga converteu a grande penalidade, aos 22 minutos, e foi determinante no triunfo dos blues.Apesar do maior domínio na segunda parte, o Manchester United nunca conseguiu chegar ao empate e viu o video-árbitro anular um golo ao chileno Alexis Sanches, por fora de jogo.