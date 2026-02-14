Mourinho foi ao hospital em Ponta Delgada antes do Santa Clara-Benfica

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
Problema com um ouvido arrastava-se desde quinta-feira.
José Mourinho viu-se 'obrigado' a ir ao hospital em Ponta Delgada antes do Santa Clara-Benfica. Segundo Record apurou, o treinador do Benfica estava com um problema num dos ouvidos desde quinta-feira e, não tendo melhorado, foi ontem de manhã ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, S. Miguel.
Após ser atendido, o treinador do Benfica juntou-se de imediato à restante equipa no estágio, horas antes da partida que os encarnados acabariam por vencer por 2-1.