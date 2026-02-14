Sábado – Pense por si

Zelensky homenageia ucraniano banido dos Jogos Olímpicos de Inverno: "Obrigado pela tua coragem"

Isabel Dantas 13:04
Vladyslav Heraskevych insistiu em usar capacete com fotos de 20 atletas e treinadores do país mortos na guarra.

Volodymyr Zelensky homenageou o atleta ucraniano que foi banido dos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em Itália, por usar um capacete na prova de skeleton com fotos de 20 atletas e treinadores do país mortos na guerra.  

Zelensky atribuiu a Vladyslav Heraskevych a Ordem da Liberdade
Zelensky atribuiu a Vladyslav Heraskevych a Ordem da Liberdade Volodymyr Zelensky/X

O presidente ucraniano recebeu Vladyslav Heraskevych e o seu pai e treinador da equipa de skeleton do país, Mykhailo Heraskevych, tendo entregado ao atleta a Ordem da Liberdade.

"Recordar não é violar", escreveu Zelensky nas redes sociais. "A Ucrânia terá sempre campeões e atletas olímpicos. Mas, acima de tudo, o maior património da Ucrânia são os ucranianos – aqueles que prezam a verdade e a memória dos atletas mortos pela Rússia, atletas que nunca mais voltarão a competir devido à agressão russa. Obrigado pela tua postura, pela tua força e pela tua coragem. Glória à Ucrânia!"

Recorde-se que a presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, reuniu-se com Heraskevych, cerca de uma hora antes do início da prova, já no topo da pista desta modalidade sobre o gelo, no sentido de convencer o atleta a usar outro capacete, sem que conseguisse demovê-lo.

O COI tinha anunciado que aquela peça de equipamento não seria permitida, justificando-o com a regra que proíbe posicionamentos ou declarações de teor político nas competições olímpicas.

