Tenista Frederico Silva na final do challenger de Chennai

O tenista português Frederico Silva, sexto cabeça de série, qualificou-se este sábado para a final do challenger de Chennai, na Índia, ao vencer o russo Ilia Simakin em apenas dois sets.



Frederico Silva vai discutir o título em Chennai Beatriz Ruivo/FPT

Frederico Silva, 255.º classificado do ranking mundial, superou o quarto pré-designado e número 214 pelos parciais de 6-4 e 6-2, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e 16 minutos.

O tenista luso, de 30 anos, vai defrontar na final o argentino Federico Agustin Gomez, segundo cabeça de série e 196.º do ranking mundial, na procura do seu primeiro título no circuito challenger.

Frederico Silva vai disputar a final pela quinta vez, mas saiu derrotado nas outras quatro ocasiões em que chegou ao jogo decisivo, em São Paulo, Kobe, Yokkaichi e Troisdorf.