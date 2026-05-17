Mourinho fala em "99%" de chances de ficar no Benfica: "É uma excelente proposta. Do Real ainda não tenho nada, mas ninguém é parvo"

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O Benfica despediu-se da Liga Portugal Betclic 2025/26 com uma vitória tranquila sobre o Estoril (3-0), um resultado que, apesar de confortável, acabou por não ser suficiente para 'tirar' o 2.º lugar do campeonato ao rival Sporting e conseguir o tão desejado apuramento para a Liga dos Campeões.

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Em declarações no final do encontro na Amoreira, José Mourinho admitiu que "99%" de chances de ficar no Benfica, até porque, para além de ainda ter mais um ano de contrato, tem uma proposta de renovação em cima da mesa, documento esse que admitiu que irá ler agora que o campeonato chegou ao fim. Sobre o Real Madrid, José Mourinho confirmou que existe "alguma coisa", embora tenha voltado a sublinhar que em nenhum momento chegou a conversar com Florentino Pérez ou outro elemento importante do Real Madrid. As conversas, essas, terão ficado para o seu empresário, Jorge Mendes, que elogiou a proposta de renovação que Rui Costa lhe entregou em mãos, tal como Record noticiou em tempo oportuno.

"Há hipótese de eu continuar, sim. A minha vontade é nesta próxima semana ver o que tenho, objetivamente tenho uma proposta de renovação do Benfica que eu agradeço. Agradeço tanto quanto a oportunidade que me foi dada de treinar o Benfica há uns meses, mas nas últimas semanas não quis debruçar-me sobre o meu futuro. O que se diz e não se diz, nenhum de nós é parvo. Obviamente que existe alguma coisa. Mas não existe nenhum contrato, não existe conversas entre mim e o presidente do Real Madrid ou pessoas importantes do Benfica. A única coisa real que existe é uma proposta de continuidade no Benfica, que eu volto a agradecer", começou por dizer.

Há hipótese de eu continuar, sim. A minha vontade é nesta próxima semana ver o que tenho, objetivamente tenho uma proposta de renovação do Benfica que eu agradeço

"Rui Costa fez um contrato comigo quando eu vim para cá, onde nós concordámos em ter uma cláusula que nos defendia em termos éticos de uma eventual derrota do presidente Rui Costa nas eleições e eu tenho contrato por mais um ano. Ninguém obrigava o Benfica a renovar-me o contrato. A cláusula dá-me a possibilidade de sair no caso de ser essa a minha decisão. Não tenho absolutamente crítica nenhuma a fazer ao presidente. Fomos nós que concordámos com este tipo de contrato. De facto, tenho mais um ano de contrato com o Benfica neste momento."

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"Eu acho que neste momento é 99% de ficar no Benfica porque tenho contrato com o Benfica e para além de ter contrato, tenho uma proposta de renovação que eu ainda não vi mas que o meu agente disse que era uma excelente proposta. Do lado do Real Madrid ainda não tenho nada, mas nenhum de nós é parvo e o que existe são conversas entre o Jorge, o presidente e a estrutura."

Do lado do Real Madrid ainda não tenho nada, mas nenhum de nós é parvo e o que existe são conversas entre o Jorge, o presidente e a estrutura.

"Despedi-me dos jogadores de um modo muito geral, desejando o melhor Campeonato do Mundo a quem vai e férias aos que vão. Não tenho problema em dizer-lhe o que lhes disse, tenho um orgulho tremendo naquele balneário e no Benfica do Seixal. É um grupo tremendo. Só há coisas boas nas pessoas que ali trabalham. Há disciplina, empatia, alegria de trabalhar juntos, há dignidade e respeito pelo Benfica. O 3.º lugar não diz nada do trabalho que foi feito. Dói-me o coração quando se ouve um insulto da bancada, dói-me pelos rapazes, que a única honra que levam para casa é o facto de serem a única equipa imbatível na Europa. Isso diz muito desta equipa. O respeito pelos adeptos, pelo clube. Uma coisa que sentiu muita coisa, e mantiveram-se até ao fim. Aqui ninguém é parvo, há alguns que gostam de fazer os outros passar por parvos, mas aqui ninguém é parvo. Sinto muito mais por eles do que por mim próprio. Esta gente é boa. O Benfica tem um Seixal limpo, um Seixal bom. Tem muitas boas condições para voltar a ser feliz, mas não chega."

Agora resta analisar a proposta de renovação do Benfica... e saber o que pretende o Real Madrid

"Depende da proposta e daquilo que queiram de mim. Não estamos a falar de um euro a mais ou a menos. O que querem de mim, se estou em condições de poder dar, o perfil de trabalho que me possam pedir. Mas, por direito próprio, quero ter o meu tempo para conversar, analisar e decidir o melhor para mim. No fundo, o Benfica é o Benfica. O que eu sinto pelo Benfica já não dá para disfarçar. Andei a carreira toda a disfarçar, agora já não dá para disfarçar. Mas a minha carreira é a minha carreira. Mas repito: o Seixal está pronto para atacar títulos. O Seixal está."

O que eu sinto pelo Benfica já não dá para disfarçar. Andei a carreira toda a disfarçar, agora já não dá para disfarçar

"O problema é que eu não acredito nesse tipo de milagre. Há milagras de muito tipo. Quando em defini como milagre, há coisas que são maiores do que nós e não chegam. Adeptos? Pedi-lhes que tivessem respeito por um grupo que lutou muito, até à exaustão. Lembrei-me do jogo com o Casa Pia como um dos exemplos negativos. De resto, repito, um orgulho imenso por esta gente. Se calhar ainda mais do que em grupos onde ganhei", terminou.

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