Morreu Pierre Cherpin, piloto que sofreu uma queda na 7.ª etapa do Dakar

Pierre Cherpin, o piloto francês que sofreu uma queda durante a 7.ª etapa do Dakar, encontrando-se em coma induzido, morreu hoje, segundo revela a organização da prova.O motard, de 52 anos, tinha sofrido um traumatismo craniano e foi colocado em coma, acabando por não resistir. Estava previsto o seu repatriamento para Lille, que não chegou a acontecer.O francês estava inscrito na categoria 'Original by Motul', a mais dura do Dakar, uma vez que os pilotos não têm ajuda dos mecânicos.Chepin caiu ao quilómetro 178 da 7.ª etapa e foi encontrado inconsciente. Foi operado de urgência, a sua condição manteve-se estável por uns dias e foi deslocado de Sakaka para Jeddah (na Arábia Saudita), de onde viajaria para França, mas acabou por falecer durante o trajeto.