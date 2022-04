Morreu Mino Raiola, um dos mais influentes agentes de futebol

Morreu Mino Raiola, um dos mais influentes agentes do mundo do futebol. Tinha 54 anos e estava hospitalizado em Itália.



Mino Raiola nasceu em Itália e cresceu nos Países Baixos. Tornou-se um dos mais poderosos agentes de futebolistas do mundo: entre os seus clientes encontravam-se Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland e Paul Pogba.